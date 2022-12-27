2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Elif Köse kimdir? Elif Köse hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,804 haber kaynağında 596,086 adet haber yapılan Elif Köse, toplamda 845,381,206 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Elif Köse kimdir? İşte, Elif Köse hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Elif Köse, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Elif Köse hakkında 7,804 haber kaynağında 596,086 adet haber yer alırken 2022'de toplam 845,381,206 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Elif Kösehakkında merak edilen Elif Kösekimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ELİF KÖSE KİMDİR?

Elif Köse, 1993 yılından bu yana serbest olarak Safranbolu'da mimarlık faaliyetlerini ( mimari proje, restorasyon, şantiye şefliği, proje kontrollükleri ) yürütmekte. Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde 5 yıl Mimari Proje Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.

2015 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2018 yılı Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanı olarak görev yapan Elif Köse, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Yerel Seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanı olarak seçildi. Köse, bir kız çocuğu annesidir.