2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Elif Yıldırım Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,630 haber kaynağında 3,227,398 adet haber yapılan Elif Yıldırım Gören, toplamda 4,428,810,532 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Elif Yıldırım Gören, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Elif Yıldırım Gören hakkında 9,630 haber kaynağında 3,227,398 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,428,810,532 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ELİF YILDIRIM GÖNEN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören (d. 14 Şubat 1990, İznik, Bursa), Türk eski milli atlet. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören, TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda yarışmacı olarak yer aldı. 2022 yılında düzenlenen Survivor 2022: All Star yarışmasında yine Ünüler takımında mücadele etmiş ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilmiştir.

Doping

Elif Yıldırım, Avrupa Takımlar Şampiyonası sırasında 8 atletle birlikte numunelerinde ani kan değişiklikleri görüldüğü sebebiyle IAAF tarafından takibe alınmıştır. 2013 yılında Elif Yıldırım'ın 2 yıl men cezası alması kesinleşmiştir.