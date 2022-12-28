2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Elif Yıldırım Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,886 haber kaynağında 4,410,817 adet haber yapılan Elif Yıldırım Gören, toplamda 5,670,125,597 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir? İşte, Elif Yıldırım Gören hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Elif Yıldırım Gören, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Elif Yıldırım Gören hakkında 9,886 haber kaynağında 4,410,817 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,670,125,597 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilen Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990, İznik, Bursa doğumlu Türk kadın atlettir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 4x400 m Milli takımında yer almıştır ve 2012 Olimpiyatlarına katılan en genç Türk sporcu olmuştur.

Gören 14 Şubat 1990'da İznik, Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 55 kilo ağırlığa ve 1.70 metre boya sahip olan atlet, ENKA Spor Kulübü lisanslı sporcusudur. Antrenörler Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılmaktadır.

Elif Yıldırım Gören 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsilen bayanlar 4×400 metre bayrak yarışı etkinliğinde yarışmıştır. Bu alanda Olimpiyatlar'da mücadele eden en genç Türk sporcu olarak bilinmektedir. Gören TV8 kanalında yayınlanan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Acun Medya prodüksiyonu olan Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler grubunda katılımcı olarak yer aldı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.