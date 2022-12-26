2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ekrem Yüce kimdir? Ekrem Yüce hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.204 haber kaynağında 1.106.911 adet haber yapılan Ekrem Yüce, toplamda 1.642.193.150 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ekrem Yüce kimdir. İşte, Ekrem Yüce hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ekrem Yüce, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ekrem Yüce hakkında 8.204 haber kaynağında 1.106.911 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.642.193.150 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ekrem Yüce hakkında merak edilen Ekrem Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EKREM YÜCE KİMDİR?

Sakarya Vilayeti, Geyve İlçesi'nin Çengel Köyü'nde 1954 yılında dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu ve idari görevlerde bulundu.ÇAY-KUR Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğü'nde Mühendislik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümü'nde Okutmanlık yaptı. Bu görevine Rize Üniversitesi'nde de devam etti. Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

ÇAY-KUR Genel Müdürlüğü'nde ve özel sektörde, Mühendis, Kısım Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu. Adapazarı Merkez Erenler Belediye Başkanlığı görevini yaptı.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü [ÇAY-KUR] Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini 04.02.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar yürüttü.KAMU-İŞ [Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası] Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 15.11.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar sürdürdü.Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yaptı.ÇAY-KUR Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı görevini 08.06.2003 tarihinden 10.03.2011 tarihine kadar yürüttü.Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.Rize Üniversitesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.2012 Tarihinden itibaren DOKAP başkanlığını yürütüyordu.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ekrem Yüce evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.