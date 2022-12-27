2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,418 haber kaynağında 768,009 adet haber yapılan Ekrem Canalp, toplamda 1,252,512,973 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ekrem Canalp kimdir? İşte, Ekrem Canalp hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ekrem Canalp, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ekrem Canalp hakkında 7,418 haber kaynağında 768,009 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,252,512,973 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ekrem Canalphakkında merak edilen Ekrem Canalpkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EKREM CANALP KİMDİR?

Ekrem Canalp (1971; Aşağıdüğer, Dörtdivan, Bolu), Türk bürokrat. 12 Mayıs 2022'de Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesi ile Batman valisi olarak atandı.1971 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Kariyeri

Mezun olduğu yıl mülki idare amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atandı. 12 Mayıs 2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmî Gazete ile Batman Valiliğine atanmıştır.