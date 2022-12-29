2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ekin Koç kimdir? Ekin Koç hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,249 haber kaynağında 658,139 adet haber yapılan Ekin Koç, toplamda 1,467,824,884 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ekin Koç kimdir? İşte, Ekin Koç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ekin Koç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ekin Koç hakkında 8,249 haber kaynağında 658,139 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,467,824,884 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ekin Koç hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EKİN KOÇ KİMDİR?

İsmet Ekin Koç (d. 21 Haziran 1992, Antalya), Türk oyuncudur.

1992 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul'a giderek İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki ''Tilki'' karakteri ile tanındı. Dizi 29 bölüm yayınlanmıştır. Dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe (2014) dizisiyle devam etmiştir. Dizi 8 bölüm sürmüştür. 14. Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015) dizisiyle ekranlarda boy göstermeye devam etmiştir. Koç, dizide 26 bölüm yer almıştır.Hayat Sırları (2017) dizisinde "Burak Özer" karakteriyle başrolde yer almıştır. Dizi 11 bölüm yayınlanmıştır. "Nuri Pamir" karakterini canlandırdığı Bozkır (2018), Koç'un ilk digital projesidir. Dizi BluTv'de 10 bölüm olarak yayınlamıştır. 2020 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle çok takdir edilmiştir. Koç, dizide 34 bölüm yer almıştır. ABD'de yayınlanan Succession'a konuk olarak, "Kadir" karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı ilk sinema filmi, Neslihan Atagül ile başrolleri paylaştığı Senden Bana Kalan (2015) idi. Sinemada daha sonra Kurban Said'in Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini, Bizim İçin Şampiyon (2018) filminde Halis Karataş'ı canlandırdı. Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı, Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler filmlerinde başrol oynadı.

2021 yılında yayın hayatına başlayan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde Efe Tekin karakteriyle başrolde yer aldı. Dizi 28 bölüm yayınlanmıştır.

2022 yılında Cannes Film Festivali'nde başrolünde yer aldığı Okul Tıraşı, Kurak Günler ve Büyük Uçuş filmleriyle boy gösterdi.