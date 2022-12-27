2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Edis kimdir? Edis hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Edis, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Edis hakkında 3,257 haber kaynağında 37,091 adet haber yer alırken 2022'de toplam 49,101,098 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Edis hakkında merak edilen Edis kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Edis Görgülü ya da sahne adıyla Edis (d. 28 Kasım 1990, Londra), Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu. Londra'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçmiş ve İzmir'de büyümüştür. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-2012) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ânı piyasaya sürmeden önce çıkardığı tekliler ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış teklisi "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) teklileri de benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve dört Altın Kelebek Ödülü dâhil birçok ödül aldı.