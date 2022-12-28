2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.780 haber kaynağında 1.611.701 adet haber yapılan Ebru Şahin, toplamda 1.171.349.061 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ebru Şahin kimdir. İşte, Ebru Şahin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ebru Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ebru Şahin hakkında 8.780 haber kaynağında 1.611.701 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.171.349.061 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ebru Şahin hakkında merak edilen Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin (d. 18 Mayıs 1994, İstanbul), Türk oyuncu.

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı. Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayın hayatına başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile elde etti. 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu. Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. Günümüzde ise 2021 yılından beri atv ekranlarında yayınlanan Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat vermektedir.

1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da evlenmiştir.

Rol Aldığı Projeler;

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)