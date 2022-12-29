2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ebrar Karakurt kimdir? Voleybolcu Ebrar Karakurt hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,493 haber kaynağında 55,775 adet haber yapılan Ebrar Karakurt, toplamda 100,964,388 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? İşte, Ebrar Karakurt hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ebrar Karakurt, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ebrar Karakurt hakkında 4,493 haber kaynağında 55,775 adet haber yer alırken 2022'de toplam 100,964,388 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ebrar Karakurt hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt (d. 17 Ocak 2000) Türk voleybolcu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur. 2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.