2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.509 haber kaynağında 493.261 adet haber yapılan Dursun Özbek, toplamda 977.934.898 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Dursun Özbek kimdir, İşte, Dursun Özbek hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Dursun Özbek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Dursun Özbek hakkında 7.509 haber kaynağında 493.261 adet haber yer alırken 2022'de 977.934.898 ziyaretçiye ulaşarak Dursun Özbek defa haberi okudu. Meraklı soruların odağı haline gelen Dursun Özbek hakkında merak edilen Dursun Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mart 1949

(73 yaşında)

Şebinkarahisar

Dursun Aydın Özbek (d. 25 Mart 1949, Şebinkarahisar), Türk iş adamı, 36. Galatasaray SK başkanıdır. Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunudur. 1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Özbek, 1988 yılından beri ise turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, Kimeros ve Mabiche otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Galatasaray SK Yöneticiliği

2011 yılında Ünal Aysal'ın yönetiminde yer alan Özbek daha sonra o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetime giremeyeceği anlaşıldı ve yönetim kurulu listesinden çıkarıldı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenildi. Galatasaray Başkanlığı ve Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmıştır.

Yeniden aday olan Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda Özbek 1361 oy alıp seçimi ikinci tamamlamıştır.