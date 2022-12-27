2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Doğukan Sinik kimdir? Doğukan Sinik hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,130 haber kaynağında 110,280 adet haber yapılan Doğukan Sinik, toplamda 197,498,515 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Doğukan Sinik kimdir? İşte, Doğukan Sinik hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Doğukan Sinik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Doğukan Sinik hakkında 5,130 haber kaynağında 110,280 adet haber yer alırken 2022'de toplam 197,498,515 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Doğukan Sinik hakkında merak edilen Doğukan Sinikkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

Doğukan Sinik (d. 21 Ocak 1999), Hull City takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Antalyaspor kulübünde başladı. Daha sonra Kemerspor 2003 kulübünde bir sezon kiralık olarak forma giydi. 2022-2023 sezonu başında İngiltere Championship Liginde mücadele eden Hull City kulübüne transfer olmuştur.