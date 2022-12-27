2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,149 haber kaynağında 29,996 adet haber yapılan Doğucan Haspolat, toplamda 67,937,315 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Doğucan Haspolat kimdir? İşte, Doğucan Haspolat hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Doğucan Haspolat, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Doğucan Haspolat hakkında 2,149 haber kaynağında 29,996 adet haber yer alırken 2022'de toplam 67,937,315 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Doğucan Haspolat hakkında merak edilen Doğucan Haspolat kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

Doğucan Haspolat (11 Şubat 2000) orta saha mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Haspolat, Excelsior altyapısında yetişti. İlk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu.

13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.