2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,049 haber kaynağında 1,851,554 adet haber yapılan Doğu Demirkol, toplamda 3,248,900,176 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Doğu Demirkol kimdir? İşte, Doğu Demirkol hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Doğu Demirkol, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Doğu Demirkol hakkında 9,049 haber kaynağında 1,851,554 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,248,900,176 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Doğu Demirkol hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğdu. Ortaokulu Amasya'da, liseyi ise Ankara'da okudu. İstanbul Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli güldürü videoları hazırlayan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı. Sonrasında Old City Comedy Club adlı mekânda stand-up gösterisi yaparken komedyen Murat Gençoğlu bir gün onu izleyip kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edince 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler yaptı. 2016 yılında Açık Mikrofon mezunları ünvanıyla Yavuz Günal, Tuna Kalınsaz, Murat Gençoğlu ve Yusuf Altıntaş ile birlikte Eski Açık başlığıyla stand-up gösterileri gerçekleştirdiler Buralardaki başarısından sonra Güldür Güldür başlıklı televizyon programına konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sunması ile ekranlarda tanınmaya başladı.

2016 yılında müzisyen Kalben Sağdıç ile birlikte rol aldıkları Garanti BBVA için çekilen skeç tarzındaki Fakat O Ne başlıklı beş dakikalık reklam filminde canlandırdığı karakter ile ayın sonunu getirmekte zorlanan bir adamın gündelik harcamalarla dramatikleşen hayatından ufak kesitler sundu.

Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi, DasDas Sahne ve Torium Sahne ile Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi gibi sahnelerde tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı Zafer karakteri ile ilk sinema deneyimini edindi. Aynı yıl 71. Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi gerçekleştirilen, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği Ahlat Ağacı filminde Sinan Karasu karakteriyle başrolde yer aldı.

2019 yılında Garanti Emeklilik için 25 bölümden oluşan Parayı Tutamayan Adam başlıklı mockumentary tarzındaki reklam filmlerinde bir türlü cebinde parayı tutamayan adamın geleceğini ve sevdiklerini kaybetmek üzereyken gelecek koçu ile tanışıp onun sayesinde parayı tutmayı öğrendiği karakteri canlandırdı.

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan ve 19 bölüm süren Tutunamayanlar başlıklı televizyon dizisinde Tarık Şakrak karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı başlıklı sinema filminde canlandırdığı Adem Ballı karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 ve 2021 yılllarına veda ederken Dijital Platform GAİN'de 2 yıl üst üste yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki Doğu başlıklı dizide oynadı. Aynı yıl ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde, Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.

2022 yılında FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı Maske Kimsin Sen? başlıklı yarışma programında Eda Ece, Melis Sezen ve Alican Yücesoy ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.