2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,095 haber kaynağında 2,443,094 adet haber yapılan Didem Arslan Yılmaz, toplamda 2,627,043,695 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir? İşte, Didem Arslan Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Didem Arslan Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Didem Arslan Yılmaz hakkında 9,095 haber kaynağında 2,443,094 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,627,043,695 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Didem Arslan Yılmaz hakkında merak edilen Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Mina isminde bir kızı olup Kürşat Yılmaz ile evlidir.

İş hayatı

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi. CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.