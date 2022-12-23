2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Derya Yanık kimdir? Derya Yanık hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.438 haber kaynağında 455.655 adet haber yapılan Derya Yanık, toplamda 729.368.154 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Derya Yanık kimdir, İşte, Derya Yanık hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Derya Yanık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Derya Yanık hakkında 7.438 haber kaynağında 455.655 adet haber yer alırken 2022'de toplam 729.368.154 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Derya Yanık hakkında merak edilen Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında, İstanbul Barosu'ndan avukatlık ruhsatını alarak mesleğe başladı. AK Parti'nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İBB Meclis Üyeliği yaptı.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde yer alan Derya Yanık, Darülaceze ve Kadın ve Demokrasi Derneği başta olmak üzere çok sayıda dernek ve vakıfta yönetici olarak görevler üstlendi. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarında gönüllü çalışmalarda bulundu ve eğitimler verdi. BM Kadının Statüsü oturumu kapsamındaki uluslararası etkinliklerde, kadın ve hukuk başlığı altında sunumlar gerçekleştirdi.

Derya Yanık, 24 Mart 2021 tarihinde AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Nisan 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı.