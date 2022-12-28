2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Deniz Yücel kimdir? Deniz Yücel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,370 haber kaynağında 2,511,886 adet haber yapılan Deniz Yücel, toplamda 3,745,233,425 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Deniz Yücel kimdir? İşte, Deniz Yücel hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Deniz Yücel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Deniz Yücel hakkında 9,370 haber kaynağında 2,511,886 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,745,233,425 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Deniz Yücel hakkında merak edilen Deniz Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DENİZ YÜCEL KİMDİR?

1977, İzmir doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 2001 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, belediye meclisinde CHP grup sözcülüğü görevini üstlendi. 7 Ocak 2018 günü yapılan; CHP İzmir İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.