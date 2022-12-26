2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Demir Çelik kimdir? Demir Çelik hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.403 haber kaynağında 2.697.636 adet haber yapılan Demir Çelik, toplamda 3.921.219.246 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Demir Çelik kimdir? İşte, Demir Çelik hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Demir Çelik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Demir Çelik hakkında 9.403 haber kaynağında 2.697.636 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.921.219.246 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Demir Çelik hakkında merak edilen Demir Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DEMİR ÇELİK KİMDİR?

Siyasetçi Çelik, 21 Aralık 1959 tarihinde Muş Varto'da dünyaya geldi. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır. Eczacı olan Demir Çelik, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest eczacı olarak kariyerine başladı ve ardından siyasete atılarak Varto Belediye Başkanlığına seçildi. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığını yürüttü.

Orta düzeyde İngilizce bilen Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.