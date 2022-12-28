2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,051 haber kaynağında 810,646 adet haber yapılan Demet Özdemir, toplamda 648,262,431 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Demet Özdemir kimdir? İşte, Demet Özdemir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Demet Özdemir , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Demet Özdemir hakkında 8,051 haber kaynağında 810,646 adet haber yer alırken 2022'de toplam 648,262,431 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Demet Özdemirhakkında merak edilen Demet Özdemirkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer almış ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergilemeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016-2017 yılları arasında FOX'ta yayımlanan No: 309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2019 yılının Aralık ayında TV8'de yayımlanmaya başlayan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep Göksu Tunahan'' karakterine hayat verdi. Dizi, 12 Mayıs 2021 tarihinde final yaparak sona erdi. Son olarak internet platformu olan Disney+ için Dünyayla Benim Aramda adlı dizide oynayacaktır