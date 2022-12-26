2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,054 haber kaynağında 33,026 adet haber yapılan Danilo Zanna, toplamda 121,291,363 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Danilo Zanna kimdir? İşte, Danilo Zanna hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Danilo Zanna, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Danilo Zanna hakkında 3,054 haber kaynağında 33,026 adet haber yer alırken 2022'de toplam 121,291,363 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Danilo Zanna hakkında merak edilen Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi. Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren atv'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de yayımlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye programda jüri üyeliği yapmaktadır.Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da jüri üyeliği yaptı.