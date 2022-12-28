2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cüneyt Epcim kimdir? Cüneyt Epcim hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,356 haber kaynağında 217,937 adet haber yapılan Cüneyt Epcim, toplamda 491,434,078 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cüneyt Epcim kimdir? İşte, Cüneyt Epcim hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cüneyt Epcim, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cüneyt Epcim hakkında 6,356 haber kaynağında 217,937 adet haber yer alırken 2022'de toplam 491,434,078 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cüneyt Epcim hakkında merak edilen Cüneyt Epcim kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

Cüneyt Epcim, 1981 tarihinde Amasya'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Samsun ve Amasya' da tamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur - Çavdır, Afyonkarahisar Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. 2015-2016 yıllarında İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresince düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna katılmıştır.

- 2007 - 2008 yıllarında Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığı

- 2008 - 2010 yıllarında Artvin - Ardanuç Kaymakamlığı

- 2010 - 2014 yılları arasında Çorum - Mecitözü Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

- 02/09/2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine atandı.

- 11/10/2016 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile

Hakkari Belediye Başkan Vekili görevine atandı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.