2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,862 haber kaynağında 626,435 adet haber yapılan Cüneyt Yüksel, toplamda 822,979,499 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cüneyt Yüksel kimdir? İşte, Cüneyt Yüksel hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cüneyt Yüksel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cüneyt Yüksel hakkında 7,862 haber kaynağında 626,435 adet haber yer alırken 2022'de toplam 822,979,499 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cüneyt Yükselhakkında merak edilen Cüneyt Yükselkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Cüneyt Yüksel, 1 Ocak 1970'te Mardin'de doğdu. Baba adı Mehmet Edip, anne adı Fatma'dır. Öğretim Üyesi; İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi'ni üstün başarıyla bitirdi. Harvard Ü. Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Stanford Ü.'de ikinci yüksek lisansını ve uluslararası hukuk alanında da doktorasını tamamladı. Harvard 'da araştırma görevlisi, Stanford'da araştırma ve öğretim görevlisi ve Maryland Ü. Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Washington, DC'de uluslararası avukatlık; birçok ülke hükümetine, çok uluslu şirketlere hukuk ve yönetim danışmanlığı yaptı.

Boğaziçi Ü. İİBF'de yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.Hukuk, ekonomi, siyaset, AB ve devlette reform ve etik alanlarında birçok bilimsel eseri yayınladı. Stanford'un "Başarı Ödülü" ile 2003'te en başarılı mezun seçilerek "Harvard Özel Başarı Ödülü" aldı. Halen Harvard Mezunlar Derneği Avrupa Başkanlığı görevini yürütüyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Arapça ve çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.