2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cihat Arslan kimdir? Cihat Arslan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,889 haber kaynağında 686,655 adet haber yapılan Cihat Arslan, toplamda 705,484,197 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cihat Arslan kimdir? İşte, Cihat Arslan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cihat Arslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cihat Arslan hakkında 7,889 haber kaynağında 686,655 adet haber yer alırken 2022'de toplam 705,484,197 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cihat Arslan hakkında merak edilen Cihat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CİHAT ARSLAN KİMDİR?

Cihat Arslan (d. 9 Şubat 1970, Balıkesir), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. 1988-1990 arasında, zamanın 2. Lig takımı Ayvalıkgücü'nde profesyonel olmuştur. Karşıyaka ve Galatasaray'ın eski futbolcularındandır. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştır. 1988 yılında Ayvalıkgücü Belediyespor altyapısında başlayan futbol kariyeri 1990 ile 1993 arası Karşıyaka'da devam etti. 1993-94 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla, 13 Nisan 1994'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Spartak Moscow'ya attığı gol Galatasaray'ın, hem Avrupa Kupalarındaki 100., hem de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki ilk golü olarak tarihe geçmiştir. Galatasaray'dan ayrıldıkdan sonra Denizlispor, Eskişehirspor, Zeytinburnuspor gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Gaziantepspor, Yimpaş Yozgatspor, Kocaelispor, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi birçok kulüpte de forma giydi.

Son olarak 2005 senesinden 2008 senesine kadar Kasımpaşa'da oynamıştır. Burada 2007-08 Süper Lig sezonunda da takım kaptanlığını yapmıştır ve sezon sonu aktif futbola veda edip Kasımpaşa'un teknik direktörlüğünü yapmaya başlamıştır. 1991 senesinde 3 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını giymiştir.