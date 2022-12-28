2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cihan Ünal kimdir? Cihan Ünal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.921 haber kaynağında 644.076 adet haber yapılan Cihan Ünal, toplamda 793.216.216 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cihan Ünal kimdir. İşte, Cihan Ünal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cihan Ünal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cihan Ünal hakkında 7.921 haber kaynağında 644.076 adet haber yer alırken 2022'de toplam 793.216.216ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cihan Ünal hakkında merak edilen Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, (d. 22 Ocak 1946 - Kastamonu) Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdikten sonra; 1960-1964 Ortaokul ve Lise Döneminde, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu "Radyo Tiyatrosu" programlarında ve Ankara Radyosu "Arkası Yarın" programlarında çalıştı.

Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği "Öteye Doğru" adlı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.

1969'da Konsevatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk defa 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan "Şeytan" oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada * Dil Eğitimi yanında Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da iki ay RADA (Royal Academy of Dramatic Art) da eğitmenlerle birlikte çalışarak misafir hocalık yaptı. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987 - 2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne derslerine girerek, öğretim görevliliği hizmetine devam etti.

1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda diksiyon, mimik, rol ve sahne dersleri verdi. 2001'de aynı yerde Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanışıp aşık olduğu Türkan Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu. Halen Tiyatro İstanbul bünyesinde oyunculuk çalışmaları ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı ile Öğretim Görevliliğini devam ettirmektedir. Sanatçı, İngiltere'deki Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Yönettiği tiyatro oyunları

Altı Haftada Altı Dans Dersi : Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul - 2008

Sihirli Kelimeler : Karl Herz Gies - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Filmografisi

Damdaki Kemancı - 1971

Şeytan - 1974

Yargıç ve Celladı - 1975

Gül ve Bülbül - 1977

IV. Murat -1980

Kuruluş - Osmancık -1987

Herhangi Bir Kadın

Seni Kalbime Gömdüm

Mine

Seni Seviyorum

Bir Kadın Bir Hayat

İhtiras Fırtınası

Bir Sevgi İstiyorum

Körebe

O Kadın

Gazap Rüzgarları

Kalbimdeki Düşman

Gece Dansı Tutsakları

Kadın İsterse

Muhteşem Yüzyıl Kösem 2016

Yurtdışı Çalışmaları

1971 - Damdaki Kemancı müzikali ile Yunanistan (Atina) Pire'de onbeş günlük turne

1972 - Don Kişot müzikali ile Yunanistan Pire'ye turne.

1981 - Bağdat Hatun adlı oyun ile Almanya ve Yugoslavya (Üsküp) turnesi.

1981 - Kral Lear adlı oyun ile Bulgaristan-Sofya Tiyatro Festivali

1982 - 4. Murat adlı oyun ile UNESCO Haftası dolayısıyla Paris turnesi.

1985 - Mine adlı film ile Moskova Film Festivaline katıldı.

1992 - Aktör Kean İstanbul şehir Tiyatroları ile KKTC Turnesi.

1994 - Aktör Kean adlı oyun ile Azerbaycan - Bakü Turnesi.

Ödülleri

1972 - 4. Murat ve Becket rolleriyle Ankara Sanatseverler Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1973 - Fatih rolüyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti En İyi Aktör Ödülü.

1985 - Hürriyet Gazetesi - Altın Kelebek, Sinemada En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

1997 - Aktör Kean rolüyle Avni Dilligil En iyi Aktör Ödülü.

1998 - Sadri Alışık Ödülleri En iyi Erkek oyuncu Ödülü.Sanat'taki (Art) rolüyle.

2000 - Türk Dil Kurumu Özel Ödülü.

2003 - 2004 Akademik yılı Hacettepe Üniversitesi "Sanat Ödülü"