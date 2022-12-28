2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çiğdem Karaaslan kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,392 haber kaynağında 191,910 adet haber yapılan Çiğdem Karaaslan, toplamda 22,749,116 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Çiğdem Karaaslan kimdir? İşte, Çiğdem Karaaslan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Çiğdem Karaaslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Çiğdem Karaaslan hakkında 6,392 haber kaynağında 191,910 adet haber yer alırken 2022'de toplam 22,749,116 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Çiğdem Karaaslan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÇİĞDEM KARAASLAN KİMDİR?

1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdi. Ankara Üniversitesi'nde "Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu" üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Akademik hayatına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimi ile devam etmektedir.

10 Nisan 2005'de AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 11 Kasım 2006 yılında yapılan AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu görevini üç dönemdir sürdürmekte olup, AK Parti 5.Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılından itibaren Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Karaaslan, bu görevi sırasında dezavantajlı gruplar başta olmak üzere engelliler, ulaşılabilirlik ve çevre konularında hazırlanan çalışmalara katkı sunmuştur. Uluslararası alanda katıldığı organizasyonlarda partisini birçok kez temsil etmiştir.

25. ve 26. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 5.Olağan Büyük Kongre ile Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.