2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,894 haber kaynağında 230,902 adet haber yapılan Ceyhun Kazancı, toplamda 471,876,360 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? İşte, Ceyhun Kazancı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ceyhun Kazancı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ceyhun Kazancı hakkında 6,894 haber kaynağında 230,902 adet haber yer alırken 2022'de toplam 471,876,360 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ceyhun Kazancıhakkında merak edilen Ceyhun Kazancıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

1979'da İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, İlkokul ve ortaokul eğitimleri ve Üniversite tahsilini İstanbul'da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitiren Kazancı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.

Buradaki tahsilinden sonra da meslek hayatı başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Ceyhun Kazancı, Çaykur Rizespor'da Genel Sekreterlik görevini yürütmüş ardından Beşiktaş JK Sportif Direktörlük görevi yürütmektedir.