2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Akın kimdir? Çetin Akın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,644 haber kaynağında 1,294,092 adet haber yapılan Çetin Akın, toplamda 1,300,086,947 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Çetin Akın kimdir? İşte, Çetin Akın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Çetin Akın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Çetin Akın hakkında 8,644 haber kaynağında 1,294,092 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,300,086,947 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Çetin Akın hakkında merak edilen Çetin Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÇETİN AKIN KİMDİR?

02.04.1968 tarihinde Manisa İli Turgutlu İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Turgutlu İlçesi Urganlı mahallesinde okuduktan sonra lise eğitimini Turgutlu Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ön lisans mezunu. Askerlik Görevini 1988-1990 yılları arasında Diyarbakır ili Ergani İlçesinde tamamladı. 1992 yılında Turgutlu Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başladı. Sırasıyla zabıta komiseri, insan kaynakları ve eğitim müdürü son olarak da belediye başkan yardımcısı olarak görevine devam ederken 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlere katılmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babası. Çetin Akın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan adayı oldu.