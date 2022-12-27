2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,512 haber kaynağında 1,330,030 adet haber yapılan Çetin Oktay Kaldırım, toplamda 1,415,385,197 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Çetin Oktay Kaldırım kimdir? İşte, Çetin Oktay Kaldırım hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Çetin Oktay Kaldırım, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Çetin Oktay Kaldırım hakkında 8,512 haber kaynağında 1,330,030 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,415,385,197 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Çetin Oktay Kaldırım hakkında merak edilen Çetin Oktay Kaldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÇETİN OKTAY KALDIRIM KİMDİR?

Çetin Oktay Kaldırım (4 Ocak 1974, Bayburt), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sakarya'ya vali olarak atandı. 20 Haziran 2020'de göreve başladı.

İlk yılları ve eğitimi

4 Ocak 1974 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelen Kaldırım, ortaöğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesi'nde 2009 yılında tamamladı.

Kariyeri

İçişleri Bakanlığının açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığına 1 Mayıs 2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye'nin birçok bölgesinde kaymakam ve vali yardımcısı olarak görev yaptı.

2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda genel sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mülki idare amirliği kariyeri

1998 - Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı

2000 - Giresun Kaymakam Adayı

2003 - Ayvacık (Samsun) Kaymakamı

2003 - Baykan (Siirt)Kaymakamı

2005 - Torul (Gümüşhane) Kaymakamı

2007 - Şanlıurfa Vali Yardımcısı

2009 - Ürgüp (Nevşehir) Kaymakamı

2010 - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

2016 - İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

21 Haziran 2017 - 18 Haziran 2020 Elazığ Valisi

20 Haziran 2020 - Sakarya Valisi

Özel hayatı

Evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapça'yı orta düzeyde, Japonca'yı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.