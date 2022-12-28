2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cenk Özkacar kimdir? Cenk Özkacar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,037 haber kaynağında 199,987 adet haber yapılan Cenk Özkacar, toplamda 374,429,944 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cenk Özkacar kimdir? İşte, Cenk Özkacar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cenk Özkacar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cenk Özkacar hakkında 6,037 haber kaynağında 199,987 adet haber yer alırken 2022'de toplam 374,429,944 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cenk Özkacar hakkında merak edilen Cenk Özkacar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

Cenk Özkacar (d. 6 Ekim 2000; Konak, İzmir) stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Lyon'dan kiralık olarak La Liga takımlarından Valencia'da forma giymektedir. Cenk Özkacar, futbola 8 Aralık 2011 tarihinde Bucaspor altyapısında başladı. 4 Ocak 2013 tarihinde Altınordu takımın altyapısına transfer oldu. 24 Ocak 2014 tarihinde Altay altyapısına transfer olan Özkacar, 31 Ağustos 2018'de Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı. Altay ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2019-20 sezonunda 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen millî defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.