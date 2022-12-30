2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cengiz Coşkun kimdir? Cengiz Coşkun hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,171 haber kaynağında 931,792 adet haber yapılan Cengiz Coşkun, toplamda 1,017,469,044 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cengiz Coşkun kimdir? İşte, Cengiz Coşkun hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cengiz Coşkun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Cengiz Coşkun hakkında 8,171 haber kaynağında 931,792 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,017,469,044 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cengiz Coşkun hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

29 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Aslen Bulgaristan göçmeni olan model ve oyuncu olan Coşkun, aynı zamanda Spor Akademisi mezunu ve profesyonel basketbolcudur. 2002'de Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon hayatına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile başladı.

1,88 cm. boyunda olan Cengiz Coşkun, ortaokulun ilk yıllarında basketbol oynadı ve sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazanarak yaklaşık 7 yıl burada top koşturdu. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a dönen oyuncu, 2008 yılında mezun oldu.

'DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ' YARIŞMASINA KATILDI

Mankenlik de yapan Coşkun, 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Böylelikle Londra'da 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü oldu, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli manken seçildi.

FETİH 1453 FİLMİNDE YER ALDI

Cengiz Coşkun, 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" dizisiyle oyunculuğa başladı. 2006 yılında "Candan Öte" dizisinde, 2007 yılında "Doktorlar" ve 2009 yılında "Hicran Yarası" dizilerinde rol aldı. 2012 yapımı İstanbul'un fethini konu alan "Fetih 1453" filminde Şövalye Guistiniani karakterine can verdi. 2013 yılında Panama'da yapılan, 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Turgut Alp karakterini canlandırıyor.