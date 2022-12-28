2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cemil Deveci kimdir? Cemil Deveci hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,920 haber kaynağında 314,376 adet haber yapılan Cemil Deveci, toplamda 284,068,115 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cemil Deveci kimdir? İşte, Cemil Deveci hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cemil Deveci, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cemil Deveci hakkında 6,920 haber kaynağında 314,376 adet haber yer alırken 2022'de toplam 284,068,115 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cemil Deveci hakkında merak edilen Cemil Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CEMİL DEVECİ KİMDİR?

Cemil Deveci, ilk ve orta öğrenimini Boyabat'ta, lise eğitimini Ankara Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1984 yılında Samsun Barosuna kaydoldu. Halen Cemil Deveci Hukuk Bürosu'nda Kurucu Avukat olarak, serbest avukatlık yapmaktadır.

Deveci, 1977-1980 yılları arasında TÜS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği) Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'e üye oldu. SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Bir dönem CHP Samsun İl Başkanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Orta derecede Fransızca bilen Deveci, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cemil Deveci, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den Samsun'a bağlı Atakum Belediye Başkan Adayı oldu.