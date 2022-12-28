2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,096 haber kaynağında 329,140 adet haber yapılan Cemal Enginyurt, toplamda 477,332,969 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cemal Enginyurt kimdir? İşte, Cemal Enginyurt hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cemal Enginyurt, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cemal Enginyurt hakkında 7,096 haber kaynağında 329,140 adet haber yer alırken 2022'de toplam 477,332,969 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cemal Enginyurt hakkında merak edilen Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt , 9 Nisan 1965, Ordu, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski milletvekili.

9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.