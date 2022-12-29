2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cem Öğretir kimdir? Sunucu Cem Öğretir hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,771 haber kaynağında 492,127 adet haber yapılan Cem Öğretir, toplamda 752,887,055 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cem Öğretir kimdir? İşte, Cem Öğretir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cem Öğretir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Cem Öğretir hakkında 7,771 haber kaynağında 492,127 adet haber yer alırken 2022'de toplam 752,887,055ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cem Öğretir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ağustos 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Eğitim : Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu.

Cem Öğretir 8 Ağustos 1973, İngiltere doğumlu Türk sunucu ve habercidir.

2006 yılından beri kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı vardır.

İlk iş deneyimini 1995'de Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TVden ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. 2012 yılında Burç Kolejinde Ayrıca Burç Koleji bünyesinde Sunuculuk ve Diksiyon Kulübü dersleri vermiştir.