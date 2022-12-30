2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Celal Köse kimdir? Celal Köse hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,491 haber kaynağında 459,616 adet haber yapılan Celal Köse, toplamda 488,252,183 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Celal Köse kimdir? İşte, Celal Köse hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Celal Köse, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Celal Köse hakkında 7,491 haber kaynağında 459,616 adet haber yer alırken 2022'de toplam 488,252,183 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Celal Köse hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilinii Yozgat'ta tamamlayan Köse, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ana bilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.

İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Köse, 1984'ten beri müteahhitlik yapmaktadır.

Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı.

AK Partinin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002'de Genel Merkez tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteği ile görevden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Köse halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütüyor.

Celal Köse, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olmuştur.

Köse, evli ve 2 çocuk babası.