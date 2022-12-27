2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cedi Osman kimdir? Cedi Osman hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.413 haber kaynağında 1.248.512 adet haber yapılan Cedi Osman, toplamda 1.362.610.230 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cedi Osman kimdir. İşte, Cedi Osman hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cedi Osman, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cedi Osman hakkında 8.413 haber kaynağında 1.248.512 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.362.610.230 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cedi Osman hakkında merak edilen Cedi Osman kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, (d.8 Nisan 1995, Ohrid, Makedonya), Anadolu Efes SK forması giyen basketbolcu. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapmaktadır.

Babası Türk, annesi Boşnak olan Cedi,1995 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi.Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı.

Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için onu 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi.

Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Efes Pilsen scout'ları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Efes alt yapısında forma giymeye başladı.

Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağırıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'inde forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.

Kariyeri

Bosna Hersek ekibi, KK Bosna takımında 6 yaşında basketbol kariyerine başladı. Anadolu Efes SK, altyapısına gelişi 2007 senesinde gerçekleşti. İlk önce küçük takım ile lacivert beyazlı formayla tanışan Cedi, bu takımın ardından Anadolu Efes'in yıldız ve genç takım kategorilerinde de mücadele etti.

2011-12 sezonunda Anadolu Efes'in pilot takımı olan Pertevniyal'de mücadelesini sürdürdü. Cedi, 2012-13 sezonu için Anadolu Efes A Takımı'nda süre almak için bekledi.

Başarıları

2009-10 sezonunda Anadolu Efes ile Yıldız Takım kategorisinde Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu, 2011-12 sezonunda da Pertevniyal ile Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğu'nu elde etti.

2014 Avrupa Sampiyonasi daEn iyi 5'ine secilidi ayrıca turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını aldı.

2014-2015 sezonunda Anadolu Efes formasıyla ligde final oynama başarısını gösteren Cedi Osman, aynı sezon Türkiye Kupası'nı kazandı.

2015 NBA Draft'ına katılan Cedi, 2. tur 31. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçildi. Genç basketbolcunun hakları aynı gün takasla Cleveland Cavaliers'a geçti. Cedi Osman NBA'ye 2017 yılında gitmeyi hedeflediğini bir röportajında dile getirmiştir.

2015-2016 sezonun başında, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 76-74 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

Bu zaferden sonra Türkiye Kupası'ndan elenmelerine rağmen Cedi ve takım arkadaşları Euroleague'de Top-16'ya kalma başarısını gösterdiler.

Cedi Osman 23 maça çıktığı Euroleague'de maç başına sahada kaldığı 20 dakikada 7.9 sayı ve 3.1 ribaund üretti. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise 22 dakika sahada kalarak sezonu 9.7 sayı ve 3.6 ribaund istatistikleriyle tamamladı.

Profesyonel Kariyeri

Yıllar Takım

2011–günümüz Anadolu Efes

2011-2013 › Pertevniyal

Ödülleri ve başarıları

Takım

Anadolu Efes

Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2015

Türkiye Kupası: 2014-15

Pertevniyal

Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası: 2012

Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası: 2010

Millî takım

2013 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: 1 Altın

2014 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: 1 Altın

Kişisel

3xBasketbol Süper Ligi All-Star: 2015, 2016, 2017

Basketbol Süper Ligi Yılın En İyi Genç Oyuncusu: 2014

2014 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: MVP

2014 FIBA Avrupa U-20 Şampiyonası: Turnuvanın En İyi Beşi

Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de 2014 Yılının En İyi Çıkış Yapan Sporcusu

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