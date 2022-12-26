2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cansever kimdir? Cansever hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3.049 haber kaynağında 15.039 adet haber yapılan Cansever, toplamda 10.996.669 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cansever kimdir? İşte, Cansever hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cansever, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Cansever hakkında 3.049 haber kaynağında 15.039 adet haber yer alırken 2022'de toplam 10.996.669 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cansever hakkında merak edilen Cansever kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CANSEVER KİMDİR?

1967-1992 - İlk yıllar

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak doğdu. Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetti.

1992 - Kariyer başlangıcı

Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkardı. 1994 senesinde romatizmal bir hastalık türü olan 'Morbus Behterew'e yakalandı.

1997 - Türkiye'deki kariyerinin başlaması

1997 senesinde ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip Yemen türküsünü seslendirdi[1]. 1997 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.

1998 - Cemalim albümü

1998 senesinde Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Cemalim isimli albümde dillere pelesenk olan şarkılara yer verdi. Bu albümde Cemalim, Sen ağlama, Yar, Ekmeği Kazanmak Zor, Durdudun Dünyayı, Sensiz Olmaz, Deme Deme, Yüce Dağ Başında, Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava), Şehidin Mektubu, Mehmeyikun, Saracagihe, İhimere, Hayde, Aman şarkıları yer aldı. Cemalim adlı türküyü kendi tarzıyla yorumlamasından dolayı Türkiye'de büyük bir kitle tarafından tanındı ve sevildi.

2000 - Yollar Hasta Ben Yorgunum albümü

2000 yılında yine Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Yollar Hasta Ben Yorgunum isimli albümünde Yollar Hasta Ben Yorgunum, Duman Oldum, Yar Oy, Nöbetteyim, Sen Varya Sen, Boşuna Yollara Bakıp Bekledim, Gel Bu Aşkı Yaşayalım, Zalim Felek, Bitermi Ola, Seni Gidi Çapkın, Ağlayamamki adlı şarkılarına yer verdi. Bu albümü de Türkiye'de sevilerek dinlenen albümler arasında yer aldı.

2000/2006 - Farklı Yorum albümü

6 senelik bir zaman dilimine albüm çıkarmayan Cansever 2006 yılında Farklı Yorum isimli albümünü Âti Müzik etiketiyle çıkardı. Bu albümde ise Aldanma çocuksu, Eller Aldı, Zalim, Sevmek, Terketmek Ne Kadar Kolay, Acıların Kadını, Canım Dediklerim, Bu Şehirde Yaşanmaz, Ağla Gözbebeğim, Sevgilim Ol adlı şarkılarına yer verdi.

2006/2013 - Hey Denysha

Cansever Farklı Yorum isimli albümünden sonra yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı müzikten uzak kalmıştı, 2013 senesinde Deno Records etiketiyle çıkardığı Hey Denysha isimli yabancı albümüyle tekrar gündeme geldi ve uzun bir süre konuşuldu.

2014/2016 - Ben Ne Günler Gördüm, Hala Seviyorum ve Roman Kızı

Cansever Hey Denysha albümüyle popülerliğini geri kazanmasının hemen sonrasında 2014 senesinde Ben Ne Günler gördüm isimli albümünü Bonus Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşturdu. Bu albümde; Ben Ne Günler gördüm, Sen de Gittin, Sustum, Vay Babo, Su Olsam Sensiz Akmam Ki, Saygı Duyarım, Yetti Canıma, Anam Olsaydı, Biz ikimiz, Nöbetlerdeyim, Cala Cala adlı şarkılarına yer verdi. 2014 senesinde ayrıca Roman Kızı isimli tekli çalışmasını da Senfoni Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 2015 senesinde Senfoni Müzik etiketiyle çıkardığı Hala Seviyorum isimli albümünde ise Duygular Kilitli, Davacıyım, Dön Gayrı, Sevdalandım, Sen Adam Olamazsın, Aman, Bıktım, Hırsımdan Yaşıyorum, Hala Seviyorum adlı şarkılarına yer verdi.

2016/2017 - Doya Doya Arabesk

Cansever 2016 senesinde ise Ateş Müzik etiketiyle Doya Doya Arabesk isimli albümünü çıkardı. Bu albümde de Dünyayı Yakarım, Sayfalar Yetmez, Bu Aralar, Nefesimsin, Haram Olsun, Aşk Laftan Anlamaz Ki, Kime Bu İnat, Deli Fırat, Oyna Bana, Selfi adlı şarkılarına yer verdi. Kime Bu İnat isimli şarkısı milyonlarca dinlemeye ulaşarak hit oldu. 2017 Senesinde Ateş Müzik etiketiyle yayınlanan Yenildik isimli şarkıda Haktan ile düet yaptı.

2018/günümüz - Roman Havası

2018 senesinde Barış ile yaptığı Son Ütücü isimli düetiyle tekrar müzik severlerle buluşan Cansever 2019 senesinde ise Kobra Murat & Dj Yılmaz'la beraber Havalı Geliyor isimli roman havasını seslendirdi. Çukur[8] Adlı dizide de kullanılan popüler şarkı Cansever'in varlığını tekrar kanıtlayan bir şarkı oldu. Cansever Müzik etiketiyle çıkardığı Cansever Ce albümünde yer alan Havalı Geliyor adlı popüler şarkı haricinde; Para Para, Düşün Biraz, Rollerdesin Sadece, Şeytan Diyor ki (Slow Version), Selfi ve Ake gilavava adlı şarkılar yer aldı.

CANSEVER ŞARKILARI

Morbus Behterew (1992)

Meçhul (1997)

Cemalim (1998)

Yollar Hasta Ben Yorgunum (2000)

Derdim Çoktur (2002)

Farklı Yorum (2006)

Hey Denysha (2013)

Ben Ne Günler Gördüm (2014)

Roman Kızı (2014)

Hala Seviyorum (2015)

Doya Doya Arabesk (2016)

Yenildik (2017)

Son Ütücü (2018)

Cansever Ce (2020)