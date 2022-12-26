2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.263 haber kaynağında 208.304 adet haber yapılan Canan Kaftancıoğlu, toplamda 343.217.403 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir. İşte, Canan Kaftancıoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Canan Kaftancıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Canan Kaftancıoğlu hakkında 6.263 haber kaynağında 208.304 adet haber yer alırken 2022'de toplam 343.217.403 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Canan Kaftancıoğlu hakkında merak edilen Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Dr. Canan Kaftancıoğlu, 3 Şubat 1972 tarihinde Ordu'nun Mesudiye İlçesi'ne bağlı Çiftlik Sarıca Köyü'nde dünyaya geldi. Ordu'da sırasıyla Atatürk İlkokulu, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ve Ordu Lisesi'ni birincilikle tamamlayan Kaftancıoğlu, 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanarak Ordu'dan ayrıldı.

1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kaftancıoğlu, 1995-1997 yılları arasında ilk görev yeri olarak Sivas Suşehri Devlet Hastanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda ihtisasına başlayan Kaftancıoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı.

Dr. Canan Kaftancıoğlu, öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Yakın tarihimizde katledilmiş ve failleri meçhul bırakılmış aydın, yazar ve siyasetçilerin yakınlarını bir çatı altında buluşturan Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasına öncülük etti. Kaftancıoğlu'nun Yalın Ses yayınlarından çıkan ve faili meçhul cinayetlere dikkat çeken "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli bir derleme kitabı bulunmaktadır. Ayrıca İletişim Yayınları'ndan çıkan ve Müge Tuzcuoğlu derlemesi olan "Roboski İstenmeyen Çocuklar" ve Um:Ag Yayınları'ndan çıkan Eren Aysan derlemesi "Bir Eflatun Ölüm" isimli kitaplara yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi bulunan Kaftancıoğlu, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu anısına her yıl düzenlenen Öykü Ödülleri'nin de tertip komitesi üyesidir.

Dr. Canan Kaftancıoğlu, 2011 yılında Oğuz Kaan Salıcı'nın il başkanlığında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 14 Mayıs 2012 yılında gerçekleştirilen 34. Olağan İstanbul Kongresi'nde ise Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında il yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kaftancıoğlu, 2012-2014 yılları arasında İl Başkan Vekili ve Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Dr. Canan Kaftancıoğlu, Gezi Direnişi'nin ardından kurulan Birleşik Haziran Hareketi'nin geçici yürütme kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 2016 yılında gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'da ise Parti Meclisi üyeliğine seçilen Kaftancıoğlu, Parti Meclisi üyeliği devam ederken 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 36. İstanbul İl Kongresi'nde CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. CHP'nin İstanbul'daki ilk kadın il başkanı olan Kaftancıoğlu, İstanbul'un 25 yıl aradan sonra yeniden halkın olduğu 31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerinde de İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.Kaftancıoğlu son olarak 9 Şubat 2020'de gerçekleştirilen 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde ise ikinci kez İl Başkanı olarak seçilmiş olup halen görevine devam etmektedir.

Motosiklet kullanmaktan, ailesiyle vakit geçirmekten ve seyahat etmekten hoşlanan Kaftancıoğlu, halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.