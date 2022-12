2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Can Yılmaz kimdir? Can Yılmaz hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,812 haber kaynağında 4,369,919 adet haber yapılan Can Yılmaz, toplamda 6,060,912,720 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Can Yılmaz kimdir? İşte, Can Yılmaz hayatı ve biyografisi

CAN YILMAZ KİMDİR?

Aslen Gürün, Sivaslıdır. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyidir. Annesi ev hanımı, babası ise elektrikli ev aletleri satan bir esnaf olan Can Yılmaz çok uzun zamandır metin yazarlığı yapmaktadır.

Can Yılmaz dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede yazarlık yapmaktadır. Ayrıca Kafa dergisinde de yazmaktadır. Hokkabaz, Her şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG, Yahşi Batı gibi sinema filmlerinin Cem Yılmaz ile birlikte senaristliğini üstlenmiştir. Kamera karşısında görünmeyi çok sevmeyen Can Yılmaz, daha çok kamera arkasında olmayı tercih etmektedir. Yazarın basılmış 6 adet kitabı vardır.