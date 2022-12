2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Can Bartu kimdir? Can Bartu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9464 haber kaynağında 2.717.923 adet haber yapılan Can Bartu, toplamda 4.016.304.979 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Can Bartu kimdir? İşte, Can Bartu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Can Bartu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Can Bartu hakkında 9.464 haber kaynağında 2.717.923 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4.016.304.979 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Can Bartu hakkında merak edilen Can Bartu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (31 Ocak 1936 - 11 Nisan 2019), Çerkes asıllı Türk futbolcudur. 10 Mayıs 1962'de Fiorentina ile Atlético Madrid arasında oynanan final maçında forma giyen Bartu, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk millî takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

Gençlik yılları

31 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Futbolculuk kariyeri

Millî takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu, 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında oynayan Bartu, 1964'te de Lazio'da oynadı.

İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de, Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu, 1969'da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jübileyi ölümsüzleştirmiştir.

Millî takım kariyeri

1955 - 1961 seneleri arasında Fenerbahçe'de futbol oynayan Bartu, 28 kez millî oldu. 1958'de Türkiye - Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, maçın son yedi dakikasında kaleye geçti ve bu maçta, Türk millî takımı oyuncusunun, kendi kalesine attığı gol sonucu, 1 gol yemiş oldu.

Futbol ve basketbol sonrası

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu, çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yaptı. 11 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

Günümüz

Efsane futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanına 28 Haziran Pazartesi akşam saatlerinde getirilen yeni heykelin bir başka efsane Can Bartu'ya ait olduğu öğrenildi. Elinde basketbol topu, ayağında futbol topu bulunan heykelin açılışının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.