2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Can Bozdoğan kimdir? Can Bozdoğan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,478 haber kaynağında 2,869,728 adet haber yapılan Can Bozdoğan, toplamda 4,046,288,324 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Can Bozdoğan kimdir? İşte, Can Bozdoğan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Can Bozdoğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Can Bozdoğan hakkında 9,478 haber kaynağında 2,869,728 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,046,288,324 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Can Bozdoğan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CAN BOZDOĞAN KİMDİR?

Gösterdiği performansla büyük ilgi gören Can Bozdoğan orta saha oyuncudur.

1,74 metre boyundaki milli futbolcu 1. JFS Köln takımının altyapı kadrosunda futbola başlamıştır.

Schalke 04'ten kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Bozdoğan Almanya milli takımının kadrolarında yer alıyor.

Can Bozdoğan Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelmiştir.

Türk asıllı Alman futbolculardan olan Bozdoğan 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 21 yaşındadır.

Can Bozdoğan'ın Forma Giydiği Takımlar

Altyapı

-2008 1. JFS Köln

2008-2019 1. FC Köln

2019-2020 Schalke 04

Profesyonel

2020-Schalke 04

2021-Beşiktaş (kiralık)

Millî takım

2006 Almanya U-15

2016-2017 Almanya U-16

2017-2018 Almanya U-17

2008 Almanya U-18

2020- Almanya U-20