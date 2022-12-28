2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Cahit Özkan kimdir? AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,771 haber kaynağında 636,387 adet haber yapılan Cahit Özkan, toplamda 473,045,256 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Cahit Özkan kimdir? İşte, Cahit Özkan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Cahit Özkan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Cahit Özkan hakkında 7,771 haber kaynağında 636,387 adet haber yer alırken 2022'de toplam 473,045,256 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Cahit Özkan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim görmüştür. Kocaeli Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ise İnsan Hakları alanında yüksek lisans yapmış ve 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Uluslararası Hukukçular Birliği Başkan Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu icra kurulu başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapmıştır.

Siyasi kariyeri

AK Parti Şişli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde Denizli Milletvekili adaylığı ardından, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem Denizli Milletvekili seçildi. 2017 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 7 Temmuz 2018 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine atandı. 19 Mayıs 2022 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındı.