2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çağlar Ökten kimdir? Müzisyen Çağlar Ökten hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,747 haber kaynağında 233,246 adet haber yapılan Çağlar Ökten, toplamda 548,466,212 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Çağlar Ökten kimdir? İşte, Çağlar Ökten hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Çağlar Ökten, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Çağlar Ökten hakkında 6,747 haber kaynağında 233,246 adet haber yer alırken 2022'de toplam 548,466,212 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Çağlar Ökten hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.