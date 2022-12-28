2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çağlar Söyüncü kimdir? Futbolcu Çağlar Söyüncü hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,628 haber kaynağında 216,169 adet haber yapılan Çağlar Söyüncü, toplamda 511,447,210 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Çağlar Söyüncü kimdir? İşte, Çağlar Söyüncü hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Çağlar Söyüncü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Çağlar Söyüncü hakkında 6,628 haber kaynağında 216,169 adet haber yer alırken 2022'de toplam 511,447,210 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Çağlar Söyüncü hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde Menemen, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

Kulüp takımları kariyeri

Menemen Belediyespor

Söyüncü futbola Menemen Belediyespor'da başladı. Burada geçirdiği zaman boyunca forvet oynadı.

Bucaspor

Bucaspor başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın isteğiyle bu takıma transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Altınordu FK

Özkan, Bucaspor'dan Altınordu başkanlığına geçerken Söyüncü'yü de takıma kazandırdı. Ancak futbolcu, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti.

2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. Takım, o sezon Türkiye Kupası gruplarına kalırken, Söyüncü kupa maçlarında forma şansı buldu. Bu maçlardan birinde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve güçlü rakipleriyle 1-1 berabere kaldılar. Bu maçtan 3 gün sonra Söyüncü ilk kez bir 1. Lig maçında forma şansı buldu. Manisaspor'u 1-0 yendikleri maçta Söyüncü, 90 dakika forma giydi. Sezon sonuna doğru Altınordu U-19 takımına geri dönen futbolcu, grubunu namağlup ve 107 gol atarak bitirip birinci olan takıma yardım etti.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcudur.

Freiburg SC

2015-16 sezonu devam ederken Söyüncü'nün adı farklı Bundesliga takımlarıyla anılmaya başladı. Bu takımlar arasında VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen ve 1. FC Köln bulunmaktaydı. Ancak, futbolcu tercihini Bundesliga'ya yeni yükselen SC Freiburg'dan yana kullandı. Mayıs 2016'da transfer açıklandı. 20 Ağustos 2016'da SV Babelsberg 03 ile oynanan DFB-Pokal birinci tur maçında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Freiburg forması giydi. 8 gün sonra Hertha Berlin ile oynanan Bundesliga birinci hafta maçında da sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Almanya liginde forma giydi.

Leicester City FC

9 Ağustos 2018 tarihinde Freiburg'dan İngiltere Premier League takımlarından Leicester City'ye 21.1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Leicester City'e transfer olmadan önce Freiburg ile Avusturya kampında yer alan Çağlar, sakatlandı. Bu nedenle Premier League'in ilk üç haftasında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Sakatlıktan sonra 8 Ağustos 2018 tarihinde Premier League 2'de Blackburn U23 takımına karşı forma giydi. Bu ligde 3 maça çıkan Çağlar, A takım için ilk maçına West Ham United karşısında çıktı, 47. dakikada sarı kart gördü ve 80 dakika sahada kaldı.