2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,553 haber kaynağında 242,621 adet haber yapılan Burcu Özberk, toplamda 255,389,959 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Burcu Özberk kimdir? İşte, Burcu Özberk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Burcu Özberk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Burcu Özberk hakkında 6,553 haber kaynağında 242,621 adet haber yer alırken 2022'de toplam 255,389,959 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Burcu Özberk hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk (diğer adıyla Kimsesizler) dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı.