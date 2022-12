2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Burak Can kimdir? Burak Can hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,678 haber kaynağında 3,407,812 adet haber yapılan Burak Can, toplamda 5,860,349,081 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Burak Can kimdir? İşte, Burak Can hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Burak Can, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Burak Can hakkında 9,678 haber kaynağında 3,407,812 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,860,349,081 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Burak Can hakkında merak edilen Burak Can kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BURAK CAN KİMDİR?

Burak Can oyunculuğa küçük yaşta reklamlarda oynayarak başladı. Reklam deneyimlerinden sonra ilk işi 2010 yılında Gönül Ferman Dinlemiyor adlı dizi oldu. Bu sıralarda çeşitli isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sonrasında sırasıyla Al Yazmalım, Sana Bir Sır Vereceğim, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına, Darısı Başımıza dizilerindeki başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü'nü kazandı. Sinema filmi serüvenine 2015 yılında Nadide Hayat ile başladı ve 2018 yılında Keşif filminin başrollerinde yer aldı.