2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Burak Ersoy kimdir? Burak Ersoy hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,508 haber kaynağında 1,234,555 adet haber yapılan Burak Ersoy, toplamda 2,283,056,381 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Burak Ersoy kimdir? İşte, Burak Ersoy hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Burak Ersoy, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Burak Ersoy hakkında 8,508 haber kaynağında 1,234,555 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,283,056,381 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Burak Ersoy hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BURAK ERSOY KİMDİR?

Burak Ersoy, 1970 Ankara doğumlu, Ted Ankara Koleji, ODTÜ Maden Mühendisliği ve İşletme Master mezunu. Evli ve iki erkek çocuk babası.

Finans ile başlayan kariyeri, hızlı tüketim pazarlama, satış ve son olarak telekomünikasyon sektöründe olmak üzere 25 yıl, farklı sektör ve fonksiyonlar ile devam etti. 2000 yılında İstanbul'a gelmek hayatında önemli değişim ve kararlarından biri olmuş. 2018 başından beri kendi işlerini kurmak ile uğraşıyor.