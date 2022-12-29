2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak hayatı ve biyografisi
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,962 haber kaynağında 820,711 adet haber yapılan Burak Kapacak, toplamda 1,825,890,336 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Burak Kapacak kimdir? İşte, Burak Kapacak hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Burak Kapacak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Burak Kapacak hakkında 7,962 haber kaynağında 820,711 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,825,890,336 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Burak Kapacak hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
Burak Kapacak, 8 Aralık 1999; Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doğan sol kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcudur.
Burak Kapacak doğum tarihi : 8 Aralık 1999
Burak Kapacak kaç yaşında : 21 yaşında
Burak Kapacak nereli : Bursa
Burak Kapacak mesleği ne : Futbolcu
Burak Kapacak hangi mevkide oynuyor : Sol kanat (Orta saha)
Burak Kapacak hangi takımda : Fenerbahçe
Burak Kapacak forma numarası kaç : 77
Burak Kapacak boyu kaç : 1,80 metre
Burak Kapacak kilosu kaç : -
Burak Kapacak burcu ne : Yay
Tuna Gençlikspor
Burak Kapacak, futbola 4 Nisan 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başladı.
Altınsabanspor
6 Eylül 2012 tarihinde Altınsabanspor alt yapısına transfer oldu.
Bursaspor
11 Eylül 2014 tarihinden Bursaspor alt yapısına transfer oldu. 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
7 Ağustos 2021'de 1 milyon 350 bin avro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Burak Kapacak, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 ve Türkiye U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
2018-2021 : Bursaspor : 74 maçta 7 gol atmıştır.
2021- : Fenerbahçe : Henüz FB ile maç oynamamıştır.
Toplamda 74 maçta 7 gol istatistiğine sahiptir.