2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,145 haber kaynağında 2,539,553 adet haber yapılan Burak Yılmaz, toplamda 3,750,574,837 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Burak Yılmaz kimdir? İşte, Burak Yılmaz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Burak Yılmaz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Burak Yılmaz hakkında 9,145 haber kaynağında 2,539,553 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,750,574,837 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Burak Yılmaz hakkında merak edilen Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkiinde oynayan eski Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'da forma giymektedir. Kariyeri boyunca beş ayrı takım (Beşiktaş: 2007-08; Fenerbahçe: 2008-09; Trabzonspor: 2011-12; Galatasaray: 2012-13, 2013-14, 2014-15; Lille: 2021-22) formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynama başarısı gösteren ilk Türk oyuncu olmuştur. Ayrıca Burak Yılmaz Lille takımı ile Chelsea takımına attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin (36 yaş 244 gün) Paolo Maldini ve Ryan Giggs'ten sonraki gol atan en yaşlı 3. futbolcudur.

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

15 Temmuz 1985 günü Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak doğan Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Okul takımıyla attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un dikkatini çekti.