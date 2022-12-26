2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Burak Elmas kimdir? Burak Elmas hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.290 haber kaynağında 920.674 adet haber yapılan Burak Elmas, toplamda 180.7021.247 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Burak Elmas kimdir? İşte, Burak Elmas hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Burak Elmas, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Burak Elmas hakkında 8.290 haber kaynağında 920.674 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.807.021.247 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Burak Elmas hakkında merak edilen Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas, iş hayatına aile işi olan ve Türkiye'deki en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri (FMCG) distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile işini devam ettirdiği süre zarfında, Türkiye'de birçok uluslararası firma ile ortak girişimde (joint venture) bulunmuştur.Booker Cash ve Carry firmalarının Türkiye Piyasasına girmesine şahsen öncü olmuş ve Spar süpermarketlerinin Türkiye'ye girmesini sağlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Exel şirketiyle (halihazırda DHL grubunun bir parçası) ortak girişimle (joint venture) İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

Burak Elmas, 2008 yılında, Godiva'nın Yıldız Holding bünyesine alınmasına öncülük etmek için Yıldız Holding grubuna katılmıştır. Burak, halihazırda Godiva Investments şirketinin CEO'su görevinde Grup Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır ve son dokuz yıldır Yıldız Holding bünyesinde çalışmaktadır. Yıldız Holding, gıda ürünleri imalatında en iyi bilinen, en büyük Türk işletmelerinden biridir. Şirket aynı zamanda diğer tüketici malları, perakende, özel sermaye fonu ve gayrimenkul faaliyetlerini de yürütmektedir.Yıldız Grup'un kilit yöneticilerinden biri olan Burak Elmas, görev süresince stratejik olarak çok farklı ve önemli görevler üstlenmiştir. Burak, grubun dahil olduğu ortak girişim şirketlerinde grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir.

Halihazırdaki Ortak Girişimleri - Godiva Perakendedeki görevinde/rolünde grubun uluslararası şirketlerle yaptığı Türkiye'deki ortak girişimleri yönetmektedir.

Bu ortak girişimler arasında Kellogg's, Hero Group, Granini, McCormick, Cargill, Nissin, Spethman AG, SCA ve Gumlink bulunmaktadır. Gruptaki rolü/görevleri; Ortak Girişimleri - Godiva Perakende Genel Müdür Yardımcısı, Godiva Japonya Sorumlu Müdür, Godiva Kuzey Amerika Genel Müdür görevlerini içermektedir. Burak, mevcut rolünde/görevinde Godiva için yeni bir 'pazara girme' modeli oluşturmakla görevlendirildi ve bu çerçevede Godiva markasının yönetiminden ve markayı Atlantik'ten Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yaymakla sorumludur.

Burak Elmas, daha önce Booker Cash ve Carry Türkiye'de İcra Kurulu Üyeliği, Exel Türkiye Yönetim Kurulu Üyeeliği, Kelloggs Med'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar çeşitli iş alanlarında kariyer sahibi olmuştur.

Galatasaray Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlendiği yıllarda, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumlu idi ve takım Türk futbol tarihinde ilk defa iki Avrupa kupasını da kazandı.