2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bülent Arınç kimdir? Bülent Arınç hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,801 haber kaynağında 637,152 adet haber yapılan Bülent Arınç , toplamda 549,837,134 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bülent Arınç kimdir? İşte, Bülent Arınç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bülent Arınç , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Bülent Arınçhakkında 7,801 haber kaynağında 637,152 adet haber yer alırken 2022'de toplam 549,837,134 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bülent Arınçhakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç 25 Mayıs 1948 yılı, Bursa doğumlu Türk avukat ve siyasetçi.

2009–2015 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. 2002–2007 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

İlk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili olarak meclise girmiştir. 1999 Türkiye genel seçimlerinde tekrar seçilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştır ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. 61. Türkiye Hükûmeti'nde hükümet sözcülüğü görevini üstenmiştir.

Aslen Manisalı olan Arınç, Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç ile Sevdiye Arınç'ın dördüncü çocuğu olarak babasının görev yaptığı Bursa'da doğdu, 12 yaşındayken babasını kaybetti. Lise eğitimini Manisa Lisesi'nde tamamlamasının ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve uzun süre Manisa'da serbest avukatlık yaptı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Genel başkanlık görevini Necmettin Erbakan'ın üstlendiği Sağ görüşlü Millî Selamet Partisi'nin (MSP) Manisa Gençlik Kolları Başkanlığı ve Manisa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan adayı oldu fakat başarısız oldu. 1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve ilk defa milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu´nda çalıştı. Yurt içi ve yurt dışı resmi toplantı ve sempozyumlara katıldı. 1999 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti.

Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2002 TBMM Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu. Yapılan seçimde birinci turda 369 oy alarak 22. TBMM Başkanı seçildi. 8 Ekim 2004 tarihinde yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde tekrar seçildi ve görevini 22 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürdü.

Arınç, 2007 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine revizyonunda Türkiye başbakan yardımcılığı makamında bulunan Hayati Yazıcı yerine Arınç getirildi. Hükûmet sözcülüğü görevini de üstlenen Arınç, 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak meclise girdi. AK Parti'nin seçim zaferi sonrası Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde de görevine devam etti.

2 Ocak 2014 tarihinde KIRSİAD isimli derneğin açılış töreninde 2015 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan genel seçimleri işaret ederek siyasete devam etmeyeceğini açıkladı.