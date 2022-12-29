2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Bülent Tüfenkci kimdir? Bülent Tüfenkci hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,786 haber kaynağında 633,874 adet haber yapılan Bülent Tüfenkci, toplamda 547,471,980 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Bülent Tüfenkci kimdir? İşte, Bülent Tüfenkci hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Bülent Tüfenkci, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Bülent Tüfenkci hakkında 7,786 haber kaynağında 633,874 adet haber yer alırken 2022'de toplam 547,471,980 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Bülent Tüfenkci hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

BÜLENT TÜFENKCİ KİMDİR?

Bülent Tüfenkci, 26 Nisan 1966; Yeşilyurt, Malatya; Türk avukat, siyasetçi ve Gümrük ve Ticaret Bakanı.

Bülent Tüfenkci 26 Nisan 1966 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Osman ve Ayşe Tüfenkci çiftinin çocuğu olarak doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduktan sonra Ticaret hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Malatya'ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

Bülent Tüfenkci 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Teşkilatının kuruluşunda yer aldı ve çeşitli kademelerde görev aldı. 2011 yılında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevine başladı ve bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya milletvekili olarak ilk defa meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Malatya milletvekili olarak meclise girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak yer aldı. Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde görevine devam etti.

Ak Parti 27. dönem Malatya 1. sıra milletvekili adayıdır.